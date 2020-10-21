В Тверском суде проходит предварительное заседание по делу муниципального депутата Юлии Галяминой

В Тверском суде Москвы проходит предварительное заседание по делу муниципального депутата и организатора кампании «Нет!» против поправок в Конституцию Юлии Галяминой. Ей предъявлено обвинение по так называемой «дадинской» статье — за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.

У Юлии Галяминой сегодня серьезная поддержка — более сотни человек пришли к зданию суда, зная, что внутрь из-за коронавируса никого не пустят. Здесь политические активисты, фигуранты резонансных дел, однокурсники Галяминой, правозащитники, политики, Депутаты Мосгордумы, муниципальные депутаты. Перед заседанием у здания суда Галямину окружили журналисты. Вокруг люди со значками с ее именем (она и сама в таком значке) и в масках «Свободу юлии галяминой», «Собянина в отставку» и так далее — маски от коронавируса уже несколько месяцев как стали новой формой протеста. Политики, комментирующие это дело, отмечают, что это уголовное дело — начало предвыборной кампании в Госдуму, и в качестве жертвы почему-то выбрали самого порядочного человека. У самой Галяминой настроение, как говорится, боевое — она улыбается и приветствует пришедших поддержать ее людей. Они желают ей удачи и провожают в здание суда аплодисментами. Дальше рамок металлоискателей пускают только участников процесса и некоторых журналистов. Михаил Тимонов и Сергей Митрохин пытались пройти и вступили в спор с со службой безопасности, требуя показать документ обосновывающий отказ. Но приставы оказались непреклонны. Вскоре должно начаться судебное заседание.

Максимальное наказание по предъявленной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.