В России впервые зафиксировано свыше 300 умерших с коронавирусом за сутки

Это максимум с начала пандемии.

Федеральный оперативный штаб сообщает о 317 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19, ушедших из жизни за последние сутки. Вчера было 269. А предыдущий максимум зафиксировали 15 октября — 286. Лидируют по этому показателю Москва, Санкт-Петербург и Ростовская область, где скончались 63, 49 и 13 больных соответственно. Всего число смертей от коронавируса по стране достигло 24 952. При этом данные Росстата почти в два раза выше. За апрель—август федеральная служба насчитала более 45 тысяч умерших. Разница со статистикой оперативного штаба объясняется тем, что ведомство включает в нее и те смерти, когда COVID-19 не подтвержден, но общее течение болезни позволяет говорить о нем, а также умерших от других заболеваний, обострившихся на фоне коронавирусной инфекции.

Суточный прирост новых заболевших в России составил 15700. Это меньше, чем накануне, когда были зафиксированы рекордные 16319. Общее число инфицированных составляет свыше 1 миллиона 447 тысяч.

На фоне роста заболеваемости во многих регионах страны ввели новые ограничения. Так, ряду категорий жителей, в том числе старше 65 рекомендовали соблюдать самоизоляцию, а предприятия должны перевести часть сотрудников на удаленку.