Геннадий Гудков: Обвинения США «хакеров из ГРУ» в атаках по всему миру соответствует российской политике

Обвинения США «хакеров из ГРУ» в масштабных атаках по всему миру соответствует российской политике на международной арене. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

«Государством развернута огромная работа в сети для борьбы с политическими оппонентами. На международной арене цель наших внешнеполитических успехов связана с тем, что мы должна нагадить американцам, помешать Европе. Конечно, все это укладываются в разумную версию, что ГРУ и не только ГРУ, и ФСБ работает на этом направлении, и получастные канторы типа пригожинских. Это неслучайная политика, это политика вполне осознанная: чем хуже у соседей, тем лучше для Путина, для режима, показать, какой он созидатель и благотворитель», — сказал он.

США выдвинули обвинения в масштабных кибератаках по всему миру против шести россиян. В Вашингтоне убеждены, что они являются сотрудниками ГРУ. Минюст США заявил, что разведчики пытались сорвать зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане и вмешаться в президентские выборы во Франции в 2017 году.

Посольство России в Вашингтоне отвергло обвинения США в организации хакерских атак. Дипломаты назвали это проявлением русофобии и охоты на ведьм в американском обществе.