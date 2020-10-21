La Nouvelle République утверждает, что получила угрозы после перепечатки карикатуры Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда

Редакция французского еженедельника La Nouvelle République утверждает, что получила угрозы в свой адрес после перепечатки одной из карикатур Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда. Директор издания Кристоф Эриго сказал, что проинформировал об этом правоохранительные органы. Он отметил, что перепечатка карикатур стала подтверждением приверженности издания свободе слова, а также это дань уважения убитому учителю Самюэлю Пати.

Напомним, — убийство совершил 18-летний уроженец Москвы, чеченец по национальности.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен намерен обсудить с российским коллегой вопрос возвращения на родину радикальных исламистов.

Напомним, — радикал, убивший учителя истории под Парижем, был застрелен в ходе спецоперации