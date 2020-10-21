Оперативный штаб сообщил о том, что в России за сутки выявили 15700 зараженных коронавирусом — это чуть меньше, чем накануне. В Москве коронавирус подтвердили у 4400 человек. При этом в целом в стране за день скончались 317 пациентов с COVID-19 . Это самый большой показатель за все время пандемии.

Министерство просвещения не планирует требовать от учеников школ носить медицинские маски в учебных заведениях. Как пояснил в интервью ТАСС зам.министра Дмитрий Глушко, это требование является обязательным только для взрослых.

Ранее сегодня в ведомстве сообщил, что количество школ, закрытых на карантин из-за коронавируса, снизилось со 126 до 124. Это менее половины процента от общего числа школ в России.