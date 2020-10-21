Американский космический зонд смог собрать образцы грунта с поверхности астероида Бенну, и это крайне важное событие, — сказал «Эху Москвы» астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин.

Американский зонд «Осирис-Рэкс» впервые собрал образцы крупные грунта с астероида для отправки на Землю. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин.

«Американский зонд Osiris-Rex приблизился к астероиду Бенну. Тело небольшое, около полукилометра диаметром, но интересное, мы его со всех сторон уже изучили, зонд уже не первый год обращается вокруг него. Сегодня он впервые забрал довольно крупный образец, килограмм грунта, это позволит детально его изучить. Груз упаковали в капсулу, которая постепенно доберется до Земли, ее посадку на землю астроному обещают к 23 сентября 2023 года», — сказал он.

В.Сурдин подчеркнул, что многие астероиды пересекают орбиту Земли и могут представлять опасность для планеты. В последние годы, по его словам, это стимулирует активное изучение малых объектов Солнечной системы.

Американское аэрокосмическое агентство провело трансляцию сбора образцов грунта с астероида. Аппарат Osiris-Rex сблизился с небесным телом на несколько секунд, выпустил струю газа, чтобы выбить осколки из породы и захватил их. Сколько именно грунта удалось собрать, станет понятно только через несколько дней.

В NASA произошедшее назвали историческим событием.