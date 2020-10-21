Франс-пресс: Сегодня может начаться суд по делу об убийстве радикальным исламистом учителя Самюэля Пати

Сегодня, по данным Франс-пресс, может начаться суд по делу об убийстве радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Источники агентства выяснили, что на скамье подсудимых будут 7 человек.

В числе тех, кому обвинения могут быть предъявлены в ходе начальных слушаний, по данным судебных источников, двое несовершеннолетних. Их подозревают в том, что они за деньги предоставляли убийце информацию о преподавателе. Среди фигурантов также отец преступника, активно критиковавший Самюэля Пати, три товарища нападавшего, которые сопровождали его при покупке оружия и исламистский активист Абдельхаким Сефриуи. Остальные задержанные, как передает Франс Пресс, освобождены. Ранее французская полиция сообщила о задержании 16 человек, шестеро из которых накануне вечером были выпущены на свободу.

Напомню, 16 октября в пригороде Парижа исламист обезглавил учителя истории, который показывал на уроке о свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Нападавший был застрелен полицией. Им оказался родившийся в Москве 18-летний чеченский беженец. Президент Эмманюэль Макрон назвал случившееся терактом.

Сегодня состоится национальная церемония прощания с убитым учителем. Посмертно он награжден Орденом Почетного легиона.