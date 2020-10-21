Пентагон изучает возможность переброски части американских войск из Германии в другие страны, расположенные ближе к РФ

Пентагон изучает возможность переброски части американских войск из Германии в другие европейские страны, расположенные поближе к России. Переговоры об этом уже велись с властями Польши. Румынии, Болгарии и со странами Балтии.

Как заявил глава оборонного ведомства США Марк Эспер, эти меры необходимы для сдерживания России.