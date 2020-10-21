Сегодня вступают в борьбу на групповой стадии Лиги Чемпионов последние ее участники. Московский Локомотив сыграет на выезде против австрийского клуба Ред Булл Зальцбург.

Группа, в которой волею жребия оказался Локомотив, не только под литерой А, но и по силе – одна из первых. Когда в квартете – действующий обладатель трофея Бавария и четвертьфиналист последнего розыгрыша Атлетико Мадрид – рассчитывать на выход из группы чрезвычайно трудно. Так что пределом мечтаний для железнодорожников в такой ситуации становится третье место и продолжение борьбы в Лиге Европы. И главный конкурент здесь – как раз австрийский клуб, с которым москвичи и сыграют сегодня.

Ред Булл начал еврокампанию раньше российского клуба. На стадии плей –офф австрийцы сумели дважды обыграть Маккаби из Тель-Авива с общим счетом 5-2. Локомотиву сегодня не сможет помочь травмированный Федор Смолов. Впрочем, думать об атаке москвичам сегодня вряд ли придется.

Игра в Зальцбурге начнется в 19.55. Трансляция на МАТЧ ТВ.

«Краснодар» сыграл вничью с французским «Ренном» в дебютном матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Роазон Парк» завершилась со счетом 1:1. Следующим соперником российского клуба станет английский «Челси».

Для питерского «Зенита» тем временем турнир начался с поражения. Игра в Санкт-Петербурге с бельгийским «Брюгге» завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.