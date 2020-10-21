Распоряжении правительства о расширении списка жизненно необходимых препаратов сегодня вступает в силу. В нем появилось несколько лекарственных средств, применяемых для лечения коронавируса.

Список жизненно важных медпрепаратов нужен для того, чтобы государство могло регулировать на них цены. Некоторые категории пациентов теперь смогут получать эти лекарства по льготной цене или бесплатно. В расширенный список вошли Фавипиравир, Левилимаб и Олокизумаб. И после регистрации предельной отпускной цены Фавипиравира его стоимость в аптеках должна снизиться примерно на 50% — до 5,5 тысяч рублей. По 100 рублей за таблетку. Ранее Минздрав внес информацию о применении этого лекарственного средства в рекомендации по лечению коронавируса. Министерство разрешило продавать в аптеках препараты «Арепливир» и «Коронавир» на основе фавипиравира. Их цена начиналась с 11 тысяч рублей за упаковку. Однако многие врачи ставят эффективность лекарства под сомнение — в зарубежных и международных клинических рекомендациях фавипиравир не рассматривается как доказавший свою пользу.

Ранее в Минпромторге сообщили, что в России производится 15 лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения и профилактики коронавируса.