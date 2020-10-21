Россия заявила о готовности на год заморозить размер ядерного арсенала, если США сделают то же самое и не будут выдвигать дополнительных условий. Речь идет о продлении действующего договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, — объяснил «Эху» руководитель центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН. Алексей Арбатов считает, что это последняя уступка со стороны России.

По мнению Алексея Арбатова, в случае победы на президентских выборах Джо Байдена, России будет проще договориться с США о продлении договора.