На исторической сцене Большого театра состоится дирижерский дебют оперного певца Пласидо Доминго.

Сегодня Пласидо Доминго встанет за дирижерский пульт в опере «Манон Леско» Пуччини. Впервые молодой Пласидо Доминго в роли кавалера де Грие предстал более полувека назад, тогда он пел с великой Ренатой Тебальди, затем его партнершами были Монтсеррат Кабалье, Рената Скотто и другие известные вокалистки. В 2007 году Доминго начал дирижировать оперой «Манон Леско» в Вашингтонской национальной опере. Сегодня центральные партии исполнят ведущие солисты труппы Анна Нечаева и Олег Долгов. 24 октября Пласидо Доминго выступит в гала— концерте в его честь в Большом театре, в котором примут участие Анна Нетребко и Юсиф Айвазов, Ильдар Абдразаков и другие исполнители.

Выступление испанца должно было состояться еще раньше в концертном зале «Зарядье», но дирижерский дебют перенесли из-за того, что Доминго заразился коронавирусом.