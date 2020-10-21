Депутаты парламента Киргизии сегодня, как ожидается, объявят дату новых выборов. Результаты прошедшего в начале месяца голосования ЦИК признал недействительными под давлением протестующих.

В первую очередь депутатам предстоит обсудить поправки в избирательное законодательство – снижение избирательного порога прохождения и размера залога, который сейчас составляет около 60 тысяч долларов. У политических сил есть разногласия на этот счет. Кроме того, возможно, будет пересмотрено право участия в голосовании партий, действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов первых выборов. После этого депутаты озвучат дату проведения голосования. Как отмечали в ЦИКе, вероятно, оно состоится 20 декабря. После объявления даты партиям дается три дня для подачи уведомления об участии. Итоги предыдущих парламентских выборов были признаны недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста – люди были недовольны тем, что прошли только провластные партии. Под давлением оппозиции президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.

Из-за ухода с поста Жээнбекова стране также предстоят досрочные президентские выборы.