Власти обвинили в нарушении коронавирусных мер еще несколько организаций столицы. Среди них – МГТУ имени Баумана.

К техническому университету у столичных властей претензии появились после роста числа заболевших среди студентов. В московском оперативном штабе рапортовали о несоблюдении профилактических мер в вузе. В чем именно это заключались, не уточняется – тем не менее, 3 корпуса из 24 будут закрыты до конца недели, сообщили, в свою очередь, уже в министерстве науки. Среди них – и главное здание Бауманки. Корпуса будут полностью дезинфицировать.

Претензии у столичных властей есть и к агрегаторам такси: в департаменте транспорта их обвинили в экономии на безопасности пассажиров. Как утверждается, в результате водители приезжают на заказы без масок, а автомобили не дезинфицируют. Нарушают правила, по данным ведомства, около 60% таксистов.

В столичной мэрии ранее пообещали более жестко следить за соблюдением коронавирусных ограничений. В частности, власти обязали перевозчиков не пускать пассажиров на общественный транспорт без масок и перчаток, даже если поездка оплачена. Кроме того, с понедельника бары и ночные клубы обязаны регистрировать посетителей в ночное время с помощью идентификационного QR-кода.

Тем временем в Подмосковье с сегодняшнего дня вновь запрещены спортивные мероприятия с участием зрителей, а также закрыты музеи и выставки.