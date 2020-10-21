В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели школьника при подрыве снаряда

По данным следствия, в городе Лобне на руках у 14-летнего мальчика сдетонировал противотанковый патрон времен Великой отечественной войны. В заявлении на сайте СК говорится, что сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых опасный предмет оказался в руках подростка.

Ранее источник агентства ТАСС рассказал, что инцидент произошел на территории военно-патриотического центра «Созвездие». Предположительно, школьник остался в здании, куда его впустил преподаватель, без присмотра взрослых.