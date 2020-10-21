В Париже, по данным местной прессы, обокрали квартиру российского миллионера Николая Саркисова

Газета Le Parisien пишет, что из дома в престижном районе французской столицы вынесли вещей на сумму не менее полумиллиона евро. Сам Саркисов в разговоре с РБК рассказал, что узнал об ограблении от своего соседа, который позвонил ему, обнаружив взломанную дверь. Семья миллионера не живет в квартире, она выставлена на продажу.

Совладелец страховой компании «РЕСО-Гарантия» входит в список 200 богатейших бизнесменов страны по версии журнала Forbes.