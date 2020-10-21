В Калифорнии разбился истребитель Super Hornet

Крушение произошло на юге штата, судя по распространенному в сети видео, самолет рухнул неподалеку от шоссе. Пилот благополучно катапультировался и уже выписан из больницы после обследования. Об этом говорится в сообщении на странице базы ВМС США Лемур в Фейсбуке. Уточнятся, что боевая машина корабельного базирования совершила неудачный маневр во время тренировочного полета. Других деталей военные не приводят. Место падения оцеплено для проведения расследования и сбора обломков.
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