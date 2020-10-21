На Урале признали случаи принудительной стерилизации женщин в пансионате

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова в разговоре с агентство РИА Новости сказала, что это происходило до 2016 года. Уполномоченный по правам человека назвала это преступлением, отметив при этом, что в региональном министерстве социальной политике «своя точка зрения, что это все-таки допустимо».

Ранее сайт Baza опубликовал видео, на котором одна из пациенток рассказала о принудительной стерилизации некоторых постояльцев. Утверждалось, что руководство заставляло пройти эту процедуру женщин с инвалидностью из детдомов, так как в пансионате нельзя было содержать детей. По данным Baza, в ходе операций пострадали больше десяти женщин, одна умерла.