Министр иностранных дел Армении прибыл в Москву

Представитель внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян написала в фейсбуке, что рабочий визит Зограба Мнацаканяна будет краткосрочным, ничего не сообщив о цели поездки.

На пятницу в Вашингтоне запланированы встречи глав МИД Армении и Азербайджана с госсекретарем США Майком Помпео.

Позавчера, после срыва очередного гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность приехать в Москву для переговоров с представителями Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил тем же.