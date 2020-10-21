Зонд НАСА провел операцию по сбору образцов грунта с астероида Бенну

Аппарат Osiris-Rex сблизился с небесным телом буквально на несколько секунд, выпустил струю газа, чтобы выбить осколки из породы и захватил их. Трансляцию ведет американское аэрокосмическое агентство. Ученые надеются на то, что зонд смог собрать по меньшей мере 60 граммов породы – сколько удалось захватить на самом деле станет понятно через несколько дней. Образцы должны прибыть на Землю осенью 2023 года.

Изучая метеориты, исследователи рассчитывают больше узнать о ранних этапах истории Солнечной системы.