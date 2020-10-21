Мэр Екатеринбурга разрешил жителям города выталкивать людей без масок из автобусов

В интервью сайту «Екатеринбург онлайн» Александр Высокинский отметил, что зачастую транспорт должен простаивать из-за того, что человек без маски отказывается покидать салон. Глава города пригрозил в связи с этим взыскивать с таких нарушителей убытки транспортных компаний. В ответ на слова журналистки, отметившей большое количество жалоб на жесткие задержания людей без масок сотрудниками Росгвардии, Выскокинский сказал, что «это не институт благородных девиц».