Мэр Екатеринбурга разрешил жителям города выталкивать людей без масок из автобусов

В интервью сайту «Екатеринбург онлайн» Александр Высокинский отметил, что зачастую транспорт должен простаивать из-за того, что человек без маски отказывается покидать салон. Глава города пригрозил в связи с этим взыскивать с таких нарушителей убытки транспортных компаний. В ответ на слова журналистки, отметившей большое количество жалоб на жесткие задержания людей без масок сотрудниками Росгвардии, Выскокинский сказал, что «это не институт благородных девиц».
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