ЕСПЧ присудил 18 россиянам компенсации за задержания на митинге в 2011 году

В общей сложности они должны получить 140 тысяч евро. О решении суда написал в фейсбуке Алексей Навальный, представлявший интересы некоторых заявителей.

Речь идет об акции протеста, которая началась после выборов в Госдуму. Тогда часть людей оштрафовали, остальным назначили административный арест. Задержанные жаловались в том числе на плохие условия в отделах полиции. ЕСПЧ обвинил российские власти в нарушении нескольких статей Конвенции о защите прав человека – запрещении пыток, права на свободу и справедливое судебное разбирательство.