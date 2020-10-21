В Москве, по подсчетам оперативного штаба, скончались еще 63 пациента с коронавирусом

Это максимальное число жертв с начала лета. Общее число умерших превысило 6120 человек.

На фоне роста заболеваемости власти утверждают, что не намерены вводить тотальный карантин. Однако, как накануне написала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, сценарий локдауна все-таки обсуждается, хотя и рассматривается как нежелательный. Впрочем, собеседники РБК при этом заверяют, что федеральные власти возвращать жесткие ограничения не планируют.