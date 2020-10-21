В Швейцарии предложили выплатить всем жителям по семь тысяч евро

Соответствующую инициативу опубликовала на своем официальном сайте Федеральная канцелярия страны. Если в течение полугода ее поддержат 100 тысяч человек, то вопрос будет вынесен на референдум – передает местное агентство Watson. В том случае, если жители проголосуют за нее, так называемые «вертолетные деньги» перечислят всем гражданам, включая детей, не позже чем через год.

В 2016 году швейцарцы проголосовали против того, чтобы в стране был введен безусловный ежемесячных доход в размере 2,5 тысяч франков.