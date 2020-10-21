Глава Адыгеи запретил массовые мероприятия на территории республики

Под ограничение попали в том числе свадьбы и поминальные церемонии с любым количеством человек – именно они, по мнению Мурата Кумпилова, являются одним из основных источников распространения коронавируса. Он написал в Фейсбуке, что в местах общественного питания отныне нельзя устраивать банкеты и танцы.

В Адыгее для пожилых граждан, а также людей с хроническими заболеваниями введен режим изоляции. Как и везде жителям предписано носить маски и соблюдать социальную дистанцию.