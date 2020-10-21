Министр внутренних дел Франции хочет обсудить с российским коллегой высылку исламистов

Речь идет о выходцах из России, подозреваемых в симпатиях к радикальному исламизму – сказал сам Жеральд Дарманен в эфире радиостанции BFM. По словам главы ведомства, он хотел бы встретиться с Владимиром Колокольцевым до конца недели, но не знает, смогут ли его принять в Москве.

В прошлую пятницу под Парижем произошло резонансное убийство. 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову школьному учителю истории. По версии следствия он хотел наказать педагога, показывавшего своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.