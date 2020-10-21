США планируют нарастить число ракет средней и меньшей дальности в Азии и Европе

По словам министра обороны Марка Эспера, это связано с наращиванием вооружения со стороны России и Китая. В ходе видеоконференции Атлантического совета глава ведомства снова обвинил Москву в нарушении договора РСМД – его слова приводит агентство ТАСС.

Соглашение, о котором идет речь, перестало действовать в августе прошлого года. Российские власти отвергли обвинения, заявив, что Соединенные Штаты просто искали повод для избавления от ограничений в сфере контроля за вооружениями.