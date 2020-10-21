Петербургский суд планирует вернуться сегодня к делу историка Олега Соколова

Ранее его защита потребовала привлечь оппонента – Евгения Понасенкова — к уголовной ответственности из-за угроз убийством.

Заявление петербургского историка передали главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину ещё в воскресенье. Об этом защита Олега Соколова сообщила порталу Фонтанка ру. В нём говорится об угрозах со стороны публициста Евгений Понасенкова в адрес бывшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета. Они поступали с весны 2018-го и связаны с критикой Соколова в адрес оппонента, а также иском, который он подал к Понасенкову. В предыдущих судебных заседаниях по делу об убийстве и расчленении бывшей аспирантки Анастасии Ещенко историк неоднократно отмечал, что до трагедии его довёл именно конфликт с публицистом. Эту версию подтвердил и Дмитрий «Гоблин» Пучков, который выступал в суде в минувшую пятницу. По словам известного блогера, который хорошо знаком с Соколовым, неизвестные злоумышленники организовали травлю бывшего преподавателя СПбГУ. В частности, они пытались срывать лекции историка и мазали кровью дверь его квартиры.

В сегодняшнем заседании защита историка Соколова должна продолжить предъявлять доказательства. Сам же бывший преподаватель ранее полностью признал свою вину в убийстве Ещенко.