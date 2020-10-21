В документе отсутствуют сведения о самих отравляющих веществах в пробах политика, настаивают в Москве.

Политолог Кирилл Рогов считает такую позицию Смоленской площади очередной слабой попыткой оправдаться. По его мнению, российские силовые структура работают настолько плохо, что не способны качественно провести никакую спецоперацию.

Российская внешняя политика выглядеть совершенно неконкурентоспособной, так как ею управляют силовики, неконтролируемые гражданскими структурами, считает Кирилл Рогов.