В Париже ограбили квартиру российского предпринимателя Николая Саркисова

Ущерб оценивается в полмиллиона евро. Как пишет газета Le Parisien, добычей злоумышленников стали дорогие часы, в том числе две пары марки Rolex, драгоценности, бронзовая статуя и изделия из меха. В полицию обратился охранник дома, которому соседка рассказала об открытой двери в квартиру. Сам Саркисов, который владеет и входит в совет директоров компании РЕСО, сейчас, по сведениям издания, находится в Сен-Тропе.