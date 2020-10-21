Власти Берлина ужесточают правила ношения масок

Теперь их следует надевать везде, где невозможно соблюдать дистанцию в полтора метра. Как сказал бургомистр города Михаэль Мюллер, эти правила основаны на консультации специалистов и опыте, который был накоплен в мире. У политиков остается немного возможностей для того, чтобы предотвратить жесткий карантин, — приводит агентство «Интерфакс» слова главы города.