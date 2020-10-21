Власти Подмосковья введут новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

Меры будут действовать в период с 21 октября по 7 ноября.

Начиная с сегодняшнего дня в Московской области запрещается проведение спортивных, культурных, выставочных и иных мероприятий, которые подразумевают массовое скопление граждан. Соревнования могут проводиться, но без участия зрителей, сообщает пресс-служба губернатора Андрея Воробьева.

Для посещения будут закрыты музейные учреждения Подмосковья, в том числе музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи, хотя возможность прогуляться по территории с соблюдением требуемых мер безопасности сохранится.

Торгово-развлекательные центры и гипермаркеты площадью свыше 5000 кв. м. обязаны проверять температуру всех посетителей на входе и не пропускать людей с повышенными показателями.

Московская область стабильно занимает второе место в России по числу заболевших коронавирусом. Количество заразившихся в регионе превышает 80 тысяч человек.