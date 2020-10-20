Футболисты петербургского «Зенита» потерпели поражение в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Питерцы проиграли бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2. Единственный мяч на свету российского клуба в этой встрече – результат автогола голкипера бельгийской команды Итана Хорвата. Теперь в следующую среду «Зенит» во втором туре встретится в гостях с «Боруссией».