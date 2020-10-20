Союз европейских футбольных ассоциаций отменил юношеский чемпионат Европы по футболу. Соревнования в этом сезоне не будут проходить из-за сложной эпидемиологической ситуации, сказали представители УЕФА. Ранее часть турнира была перенесена с октября на ноябрь, а финал должен был пройти в Северной Ирландии в марте следующего года. Юношеская сборная России при этом должна была сыграть с командами Франции, Грузии и Шотландии.