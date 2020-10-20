Утечка воздуха на российском сегменте МКС происходит через 4-сантиметровую трещину. Ее ранее обнаружили в модуле «Звезда». В Роскосмосе заверили, что ни станции, ни экипажу ничего не угрожает. Впервые утечку воздуха зафиксировали год назад, однако за это время ее скорость возросла в пять раз. Сейчас трещину, как рассказали в госкорпорации, временно заклеили термостойким скотчем.
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