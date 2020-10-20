Суд в Орловской области принял решение об УДО осужденного по «московскому делу» Данилы Беглеца

Суд в Орловской области принял решение об условно-досрочном освобождении осужденного по «московскому делу» Данилы Беглеца. Об этом рассказал его адвокат Леонид Соловьев. По его словам, если прокуратура не обжалует это решение, Данил выйдет на свободу через 10 дней.

Накануне, по данным международной правозащитной группы «Агора», Беглец объявил голодовку в Орловской колонии. Это связано с тем, что его принуждали к обязательным работам по субботам, а он, будучи верующим иудеем, старался соблюдать Шаббат.