Партия «Гражданская инициатива» будет допущена до выборов

Министерство юстиции России подтвердило сегодня, что доведет до своих территориальных органов решение о возобновлении деятельности этой политической силы.

«Гражданская инициатива» оказалась под угрозой ликвидации после того, как один из ее прежних лидеров Дмитрий Гудков трижды не смог добиться перерегистрации партии под новым названием «Партия перемен».

Весной Верховный суд признал законным приостановку деятельности «Гражданской инициативы», после этого Гудков и его команда объявили о выходе из партии. Накануне сам политик написал в своем Телеграм-канале, что давление на партию было связано именно с его членством в рядах «Гражданской инициативы».