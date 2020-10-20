Минприроды России заверило, что ведет все необходимые работы на месте утечки нефти в Ненецком автономном округе

Министерство природы России заверило, что ведет все необходимые работы на месте утечки нефти в Ненецком автономном округе. Разлив нефтепродуктов произошел неподалеку от Харьягинского месторождения еще в субботу. Вылилось меньше одной тонны, — говорят в Министерстве природы. Часть нефти попала в речку Колва.

В компании Лукойл заверили, что этот инцидент не угрожает населенным пунктам. В то же время в Заполярном районе Ненецкого округа, а также на части территорий Республики Коми был введен режим ЧС.