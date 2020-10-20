Американские власти готовы к немедленной встрече с представителями России по вопросу о продлении договора СНВ-3

В Госдепартаменте США настроены завершить работу и обсудить остающиеся противоречия. В Вашингтоне рассчитывают, что Москва уполномочит своих дипломатов проделать то же самое. Как писала сегодня газета The Wall Street Journal, со ссылкой на источник в американской администрации, готовность России совместно с США заморозить количество ядерных боезарядов может позволить в ближайшие дни достичь договоренности о продлении договора на один год.

Москва соглашается на год заморозить размер ядерного арсенала, если США сделают то же самое и не будет выдвигать дополнительных условий. Это может быть последней уступкой Кремля, считает руководитель центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов. По мнению Арбатова, в случае победы на президентских выборах Джо Байдена, России будет проще договориться с США о продлении договора.