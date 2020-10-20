Правозащитный центр «Мемориал» рассказал о почти двух десятках жителях Чечни, которых похитили местные силовики

Семнадцать жителей Чечни, похищенных в конце августа силовиками, в течение месяца подвергались пыткам в грозненской тюрьме. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.

«В сентябре было сообщение о том, что было задержано 17 молодых людей, их отвезли в страшную, известную в Чечне секретную тюрьму, которая находится в расположении патрульно-постовой службы полиции номер 2 имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном. Из этой тюрьмы три выхода. Кому повезет после многомесячных издевательств и избиений люди могут оказаться на свободе, но подчас оттуда люди живыми не уходят, либо их убивают, либо не выдерживают пыток. В данном случае, большая часть была освобождена после страшных издевательств и пыток, против трех человек сейчас фабрикуется уголовные дела. Они по-прежнему находятся в этом незаконном месте содержания задержанных, по-прежнему к ним не допущены адвокаты, видимо, будет оформлено задним числом их задержание якобы с оружием в руках», — сказал Олег Орлов.

По сведениям правозащитного центра «Мемориал» и оппозиционного Telegram-канала «1ADAT», в конце августа 17 жителей села Чечен-Аул Грозненского района были доставлены в секретную тюрьму в Грозном. Как сообщает «Мемориал», в течение месяца похищенных избивали, унижали, допрашивали, проверяли содержимое их телефонов, страницы и подписки в соцсетях. Основной причиной задержания является чтение оппозиционных главе республики Рамзану Кадырову интернет-ресурсов и критические комментарии в адрес властей.