Следователи завели дело по факту гибели школьника в патриотическом центре в подмосковной Лобне

У него в руках взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны.

Инцидент, который унес жизнь 14-летнего школьника, произошел, когда он был один в кабинете детского центра «Созвездие», утверждает источник агентства ТАСС. По его словам, подростка впустил в здание преподаватель, который и оставил его в одиночестве без взрослых. С какой целью ребенок вошел в здание патриотического центра и как у него в руках оказался боеприпас времен Великой Отечественной, следователям еще предстоит выяснять. Пока лишь известно, что подросток погиб от осколочных ранений, которые нанес разорвавшийся снаряд. Предположительно ему повредило артерию. Подмосковный Следственный комитет завел уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия и халатности, которая привела к смерти ребенка.

О подозреваемых по делу о трагедии в Лобне пока не сообщается.