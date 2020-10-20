Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский разрешил пассажирам автобусов выталкивать из салона людей без масок. В прямом эфире на портале E1.RU глава города сказал, что увеличение количества заболевших может привести к новому режиму ограничений. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать масочный режим, подчеркнул глава уральской столицы. В Свердловской области, как и в целом в России, сейчас наблюдается рост случаев коронавируса. В разных регионах, в том числе и в Москве, в последние дни отмечались инциденты, когда пассажира без маски выгоняли из общественного транспорта.
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