Центральный аппарат СК не стал рассматривать обращение с требованием возбудить дело об отравлении Навального

Центральный аппарат Следственного комитета не стал рассматривать обращение с требованием возбудить дело об отравлении Алексея Навального. Его подготовила группа депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга. Вместо этого обращение направили в Западно-сибирское следственное управление на транспорте. Этот ответ ведомства опубликовал у себя в Фейсбуке автор письма, депутат от фракции «Партии Роста» Максим Резник.

Между тем Мосгорсуд в конце сентября признал законным отказ СКР проверять отравление Навального. Он отклонил таким образом жалобу Фонда борьбы с коррупцией.

В Кремле неоднократно говорили, что не видят оснований для уголовного расследования.