Власти Франции собираются усилить борьбу с исламскими радикалами

Президент страны Эммануэль Макрон анонсировал меры против тех, кто по его словам, пытается разрушить основы республики. В частности, будут распущены группировки сторонников палестинского движения Хамас, — передает агентство Reuters. Это связано с тем, что одна из подобных организаций причастна к убийству преподавателя истории в пригороде Парижа.

Преступление произошло в минувшую пятницу. По данным полиции, убийцей учителя оказался российский гражданин чеченского происхождения. Он был застрелен силовиками при задержании. Поводом послужила демонстрация карикатур на пророка Мухаммеда на одном из уроков.