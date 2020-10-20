По данным издания «Коммерсантъ», столичная прокуратура начала проверку в отношении прокурора Константина Простакова. Ранее он инициировал запрос в РАНХиГС о студентах, участвующих в протестных акциях.

Очень важно предотвратить подобные вмешательства в дела вузов в дальнейшем, сказа «Эху» сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. В правоохранительных органах многие считают пропаганду демократических и либеральных ценностей опасной для нынешнего государственного строя, так что повторение истории возможно, — добавил Павел Кудюкин.