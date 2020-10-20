МИД сообщил, что Россия согласна с предложением США о взаимной заморозке ядерных арсеналов ради продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений еще на год. В заявлении ведомства говорится, что все это может быть реализовано исключительно в том случае, если Вашингтон не будет выдвигать никаких дополнительных требований.
2020-10-20T16:06:09+03:00
2020-10-20T16:06:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 20 октября 2020
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