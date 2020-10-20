Зеленский сообщил, что Киев начал строительство двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил, что Киев начал строительство двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона. По его словам, Киев создает армию, которая сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. По словам Зеленского, никто не сможет отобрать у страны часть территории без единого выстрела. Зеленский в своем выступлении в Верховной Раде также сказал, что ответственные за сдачу Крыма без боя должны понести наказание. Он отметил, что это не месть, а справедливость.

В Кремле считают, что создание Украиной новых баз на Черном море негативно скажется на стабильности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что необходимо понять, о чем точно идет речь.