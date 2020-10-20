По данным газеты «Коммерсантъ», в отношении прокурора Константина Простакова начата служебная проверка после того, как он потребовал от ректора Российской Академии народного хозяйства собирать данные об оппозиционно настроенных студентах и их связями с иностранными некоммерческими организациями. Издание ссылается на анонимный источник. По его данным, послание прокурора не было согласовано с надзорным ведомством столицы.