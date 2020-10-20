По данным газеты «Коммерсантъ», в отношении прокурора Константина Простакова начата служебная проверка после того, как он потребовал от ректора Российской Академии народного хозяйства собирать данные об оппозиционно настроенных студентах и их связями с иностранными некоммерческими организациями. Издание ссылается на анонимный источник. По его данным, послание прокурора не было согласовано с надзорным ведомством столицы.
2020-10-20T15:37:41+03:00
2020-10-20T15:37:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:37, 20 октября 2020
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