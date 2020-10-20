В Кремле утверждают, что решений о сокращении армии, увеличении выслуги и отмены надбавок военным не принималось

В Кремле утверждают, что никаких решений о сокращении армии, увеличении выслуги и отмены надбавок военным не принималось. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что экспертное обсуждение вполне может вестись.

Ранее сегодня Министерство обороны заявило, что сокращение численности Вооруженных сил значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих.

Как напоминает «Интерфакс», ранее были сообщения, что Минфин направил в Совет Безопасности проект реформы. В частности, предлагается сократить около 100 тысяч должностей в армии.