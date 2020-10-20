Глушко: Дети смогут справиться с дистанционной формой обучения

Такое мнение высказал заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Он также заметил, что в первую очередь в данной ситуации приходится думать о сохранности здоровья граждан. Глушко заметил также, что дети младшего возраста болеют меньше.
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Такое мнение высказал заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Он также заметил, что в первую очередь в данной ситуации приходится думать о сохранности здоровья граждан. Глушко заметил также, что дети младшего возраста болеют меньше.
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